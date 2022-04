Imprensa italiana revela que o Nápoles quer Luís Maximiano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Menos de um ano depois de ter trocado o Sporting pelo Granada, Luís Maximiano está agora na mira do Nápoles.O guarda-redes português, de 23 anos, tem protagonizado boas exibições ao serviço da equipa espanhola e chamou a atenção dos olheiros da formação transalpina que, segundo o jornal 'Il Mattino', pretende contratá-lo já no verão.O passe de Max pode custar entre 12 e 16 milhões de euros e o Nápoles já terá colocado os seus intermediários em campo. A negociação com vista a levar o português para Itália, acrescenta o mesmo jornal, está a dar os primeiros passos.