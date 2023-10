Israelita do Granada falha jogo com o Osasuna por razões de segurança

O avançado israelita Shon Weissman vai desfalcar este fim de semana o Granada diante do Osasuna, no regresso dos jogos da Liga espanhola, por recomendações externas de segurança. Em causa está o facto do dianteiro, de 27 anos, ter sido visado fortemente pelos adeptos do clube de Pamplona nas redes sociais, depois de no mesmo espaço ter deixado algumas reações sobre o conflito entre Israel e Palestina. Por isso, tanto jogador como clube chegaram a acordo e o avançado irá ficar fora de ação pelo menos neste fim de semana.A situação foi inclusivamente comentada pelo treinador do conjunto granadino. "É um tema delicado. Estou contra qualquer guerra, seja a que seja. O miúdo está afetado, mas os treinos têm sido um escape para ele. Está a treinar de forma fenomenal e com total normalidade", apontou o técnico Paco López.