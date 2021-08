Luís Maximiano e as comparações com Rui Silva: «Não estou aqui para substituir ninguém»

Luís Maximiano, que saiu recentemente do Sporting e rumou ao Granada, admitiu na sua apresentação à imprensa que chega ao novo clube com muita vontade de vencer e de brilhar.





"Estou muito contente por estar aqui, falaram-me muito bem do clube, tanto os meus colegas como pessoas que aqui jogaram. É um clube que está a crescer muito e que se enquadra nas minhas ambições. Quero continuar a evoluir aqui e poder ajudar a equipa", começou por dizer o guarda-redes.Questionado sobre o compatriota Rui Silva, o ex-guardião das redes do clube espanhol, Maximiano retira qualquer pressão e, apesar de perceber as comparações, afirma que quer ser o melhor e construir a sua própria história."A comparação é normal, acontece sempre, temos de estar preparados e aguentar normalmente. As minhas expectativas são maiores do que as das pessoas, eu é que coloco a pressão sobre mim mesmo. Comecei a jogar no Sporting com 20 anos, não estou aqui para substituir ninguém, estou aqui para fazer a minha própria história, que vai ser diferente. Estou aqui para ser o melhor e ajudar o clube", afirmou."Todos os jogadores têm de treinar para jogar, todos os guarda-redes querem jogar, mas o treinador é responsável por decidir quem vai entrar. No que me toca tenho que treinar bem e espero que o treinador confie em mim, não tenho a titularidade garantida", prosseguiu.O internacional português no final ainda deixou clara a intenção e as metas traçadas para a nova época. "O objetivo é vencer todos os jogos. Vamos trabalhar para tentar vencer todas as semanas, mas apostamos em ir jogo a jogo", concluiu.