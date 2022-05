Luís Maximiano: «É o momento mais duro da minha carreira»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lui´s Maximiano (@luismaximiano81)

O Granada, de Luís Maximiano e Domingos Duarte, empatou em casa com o Espanyol e desceu de divisão em Espanha. O guarda-redes admitiu estar "destroçado" com esta queda para o segundo escalão, frisando que este é mesmo "o momento mais duro da carreira até agora.""Este é sem dúvida o momento mais duro da minha carreira até agora. Sinto-me destroçado com este momento que estamos a viver. Tudo o que possa escrever não irá fazer o tempo voltar atrás. Caímos e é altura de olharmos para dentro e analisar o que cada um poderia ter feito melhor, pois este emblema assim o merece. No futebol, como na vida, há que saber levantar-se nos momentos mais duros e ter a capacidade de melhorar após cada queda. A cada um de vocês que nos apoiou durante a temporada, muito obrigado e um pedido de desculpas por tão pouco. O clube da eterna luta voltará", afirmou o guarda-redes português, de 23 anos, no Instagram.