Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Luís Maximiano: «Precisava de ganhar asas» Na ressaca da descida do Granada, o guardião abriu o livro, diz que não sente mágoa por ter saído do Sporting após Adán ter ficado com o lugar e sobre o futuro... não pode fazer promessas





• Foto: Rui Minderico