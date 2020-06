Rui Silva lesiona-se e deve parar dez dias

O guarda-redes português Rui Silva sofreu uma lesão no adutor da perna direita e estará afastado da competição durante dez dias. Apesar da previsão inicial apontar para uma paragem até final da época, as notícias mais recentes traçam um cenário mais otimista.

Rui Silva, habitual titular do Granada, nono classificado na Liga espanhola, esteve em evidência no empate obtido na segunda-feira, em casa do Leganés (0-0), ao defender uma grande penalidade, mas desde o início da semana apresentou queixas.

Os exames efetuados nas últimas horas confirmaram a lesão, que continuará em avaliação, segundo o clube, mas que deverá afastar o jogador português nos próximos dez dias.

Rui Silva, de 26 anos, está no Granada desde 2016/17, proveniente do Nacional, e nas últimas temporadas tem sido titular indiscutível na baliza da equipa espanhola, primeiro na segunda Liga e depois na primeira.