Javier Aguirre deixa comando técnico do Leganés

O mexicano Javier Aguirre deixou, esta segunda-feira, o cargo de treinador do Leganés, um dia depois da formação da cidade de Madrid ter confirmado a descida ao segundo escalão do futebol espanhol.

O técnico, de 61 anos, assumiu o leme dos 'Pepineros' em novembro de 2020, substituindo o argentino Maurício Pellegrino, tendo alcançado sete vitórias, 10 empates e nove derrotas, resultados insuficientes para manter a equipa na La Liga.

"O clube agradece a Javier Aguirre e à sua equipa técnica pelo profissionalismo durante estes meses, nos quais assumiu o banco numa situação difícil, e manteve a equipa viva até o último jogo da temporada", escreveu o clube, no qual alinhou o português Kevin Rodrigues por empréstimo da Real Sociedad, no site oficial.

O Leganés, que na 38.º e última jornada do campeonato empatou a dois golos na receção ao campeão Real Madrid, terminou a prova no 18.º posto, com 36 pontos, menos um do que o Celta de Vigo. O Maiorca, 19.º, com 33, e o Espanyol, 20.º, com 25, foram igualmente despromovidos.