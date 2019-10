Mauricio Pellegrino deixa cargo de treinador do Leganés

O argentino Maurício Pellegrino deixou o cargo de treinador do Leganés, por "mútuo acordo", devido aos maus resultados na presente temporada, anunciou esta segunda-feira o clube da primeira divisão espanhola de futebol.

Através de um curto comunicado no sítio oficial, o clube que conta com o português Kevin Rodrigues indicou que decidiu, juntamente com o Maurício Pellegrino, "separar os caminhos por mútuo acordo", dando conta também que o treinador da equipa secundária, Luis Cembranos, juntamente com o adjunto Carlos Martínez, vão orientar o plantel nas próximas sessões de treino.





O técnico argentino, de 48 anos, que em Espanha já orientou o Alavés e Valencia, chegou ao clube dos arredores de Madrid no início da época 2018/2019, mas deixa agora a equipa no 20.º e último lugar da 'La Liga', com apenas dois pontos.