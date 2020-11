Tiago Lopes assina pelo Leganés

Tiago Lopes, lateral-esquerdo ex-FC Porto e internacional sub-20, assinou esta quarta-feira um contrato com os espanhóis do Leganés por três épocas, sabe Record.





O defesa de 20 anos, que integrou a equipa do FC Porto que ganhou a Youth League e foi vice-campeão europeu sub-19 em 2019, encontrava-se desempregado, pois deixou os dragões a custo zero no final da última época.