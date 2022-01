Treinador do Leganés diz que janeiro "é uma merda": «Queres o Messi e o Ronaldo mas não estão no mercado»

Há treinadores que não gostam do mercado de janeiro e Mehdi Nafti, técnico do Leganés, é um deles. Na antevisão do jogo de amanhã da 2.ª Divisão espanhola, frente ao Alcorcón, Nafti disse que pensava sobre a janela de transferências de inverno."Contratações desejadas? Queres contratar o Messi e o Ronaldo mas não estão no mercado. Para mim o mês de janeiro é uma merda, digo-o sem morder a língua. Faz-se muito ruído, não sei até que ponto isso interfere no rendimento dos teus jogadores durante a semana e aos fins de semana", disse o antigo futebolista, de 43 anos."Estou ansioso por que este mês acabe o mais rápido possível, para poder ir à guerra com os jogadores que tiver. Não sei se são as contratações desejadas, mas vão chegar mortos de fome e estamos a precisar de jogadores mortos de fome", sublinhou. "Eu como treinador retiraria se pudesse este mês de janeiro, para que os rapazes não percam a perspetiva da competição."