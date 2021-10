Trocou jogo importante por casamento e acabou 'riscado' pelo treinador: «Comigo não joga mais»

Afundado na zona de despromoção da Segunda Liga espanhola, o Leganés teve este sábado um importante jogo diante do Tenerife, no qual entrava na sequência de quatro jogos seguidos sem vencer. Perante um conjunto insular bem colocado na tabela, os madrilenos precisavam de toda a ajuda nessa tarefa, mas Borja Garcés teve outras ideias. Ao invés de se apresentar a jogo, o avançado de 22 anos decidiu rumar a Melilla para... ir ao casamento do irmão. E pior: sem autorização do clube, já que a sua petição foi recusada em face dos interesses do clube.





Garcés decidiu ignorar as ordens, faltou ao jogo e, no final, o técnico Asier Garitano sentenciou-lhe o destino no clube. "Era um jogador de quem gostava, mas não aceito estas situações de absolutamente ninguém, seja em que situação for. Este rapaz, enquanto eu estiver aqui, não voltará a vestir a camisola do Leganés", atirou o treinador, depois do tal jogo com o Tenerife, no qual o Leganés perdeu por 2-1.A situação, entretanto, levou a uma resposta por parte de pessoas ligadas ao jogador, que contrariam a versão dada pelo técnico. Segundo as mesmas fontes, citadas pelo Carrusel Deportivo, Garcés pediu autorização para ir ao casamento do irmão (apenas para assistir à cerimónia religiosa) e voltar a Madrid às 16 horas, a tempo de disputar o jogo com o Tenerife. Ora, quando já estava no aeroporto, pronto para voltar a Madrid, foi informado de que não seria convocado, o que o levou a nem sequer voltar à capital nesse dia...