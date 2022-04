Casa de Mustafi assaltada durante a noite: alemão ficou sem um milhão de euros

Continua a sequência de roubos a residências de jogadores de futebol. A mais recente vítima foi o alemão Shkodran Mustafi, do Levante UD, que na noite de domingo foi surpreendido durante a noite com a presença de três assaltantes que lhe levaram da sua residência, na zona exclusiva de Bétera (Valência), bens avaliados em praticamente um milhão de euros - entre dinheiro, joias, produtos de marca e outros objetos.O mais incrível de tudo é que o assalto sucedeu durante a noite e durou cerca de meia hora, isto com o próprio Mustafi dentro da residência. Apesar da presença do defesa, os três encapuzados acederam ao espaço depois de terem forçado a janela de uma das varandas da residência, depois de terem invadido o espaço privado vindos através de um campo de golfe que se situa na zona traseira à casa do defesa.Ao que tudo indica, terão sido as partilhas do próprio jogador nas redes sociais que serviram de ajuda e 'guia' para que o assalto fosse concretizado, já que por lá o defesa costumava partilhar fotos em casa com vários detalhes que terão ajudado a desenhar o plano.A Guardia Civil já está no encalço dos assaltantes, mas por agora seguem a monte.