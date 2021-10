Ex-FC Porto obrigado a pedir desculpa após publicações da mulher nas redes sociais

O Levante não está propriamente a viver o melhor arranque de temporada - tem somente 5 pontos em dez jogos - e pior ficou a situação este domingo, com mais uma derrota, agora diante do Sevilha, por 5-3. E não bastasse ter perdido mais um encontro, a turma valenciana viu criar-se um foco de polémica, tudo por causa de publicações feitas nas redes sociais por Paula Ábalo, a mulher de José Campaña, ex-jogador do FC Porto.





Em causa estiveram fotos partilhada por esta na rede social Instagram, nas quais se podia ver a filha de ambos com a camisola do Sevilha... ao lado do presidente do conjunto andaluz. A situação gerou revolta no seio dos adeptos, provocou um 'bate-boca' com um deles no Twitter, e acabou mesmo por obrigar esta segunda-feira o próprio Campaña a sair a público para se desculpar."Sei que não fui eu diretamente a fazê-lo, mas sinto-me igualmente culpado. Como pai de família, representando-nos, creio que devo assumir essa responsabilidade. Esta manhã já o fiz perante os meus companheiros, pessoas do clube e agora faço-o convosco. Não era sua intenção, no caso nossa, faltar ao respeito a ningúem, nem muito menos rirmo-nos de nada. Simplesmente quero pedir desculpas", disse o médio de 28 anos, que em seguida aproveita para lembrar o tempo que leva no clube (desde 2016), com a garantia de que sempre deu "tudo pelo seu símbolo".