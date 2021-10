Hernâni rescinde contrato com o Levante

O Levante oficializou esta terça-feira a rescisão de contrato de Hernâni. O extremo português, que representou a formação espanhola em 22 ocasiões durante a temporada 2019/20, já tinha sido autorizado a procurar novo clube há pouco mais de um mês.





"Oxalá encontremos esse lugar para que ele possa continuar a jogar futebol, desvinculando-se do clube", disse o presidente do Levante, Quico Catalán, na altura.Recorde-se que Hernâni esteve, na época passada, ao serviço do Al-Wahda da Arábia Saudita. Em Portugal, já passou por FC Porto, V. Guimarães, Mirandela e Atlético CP.