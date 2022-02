Médio do Levante apanhado com carta de condução falsa condenado a quatro meses de prisão

Enis Bardhi, médio do Levante, foi esta terça-feira condenado a quatro meses de prisão e multado em 1.912 euros depois de ter sido apanhado a conduzir, na cidade de Valência, com carta de condução falsa. Apesar de ter sido condenado, o macedónio viu a execução da pena ser suspensa durante dois anos pelo juíz encarregue mo caso.Como se pode ler na sentença de Bardhi, citada pelo jornal 'Marca', o médio "foi intercetado pela Polícia local pelas 12H30 do dia 5 de abril de 2021. Os agentes constataram que o jogador conduzia sem nunca ter obtido a carta de condução, situação de que o arguido tinha total conhecimento. Além disso, quando a polícia pediu a Bardhi para mostrar a licença, este entregou uma falsa, feita na Macedónia com o seu nome".O jogador admitiu prontamente a infração, o que terá contribuído para a redução da pena de seis meses para quatro.