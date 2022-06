Pepelu vai renovar com o Levante por... 10 anos

Pepelu, jogador que representou Tondela e V. Guimarães por empréstimo do Levante, vai continuar no clube espanhol, mas o novo vínculo vai ter uma duração que é pouco normal de se ver. É que o médio, de 23 anos, vai assinar contrato até... 2032, de acordo com os espanhóis do 'Super Deporte'. O vínculo será rubricado na próxima semana, segundo a mesma fonte.Pepelu fez a formação no Levante, que o cedeu ao Hércules (2017/18) e ainda a Tondela (2019/20) e V. Guimarães (2020/21).