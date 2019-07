Rúben Vezo diz que apoio dos adeptos foi 'chave' para continuar no Levante

O futebolista português Rúben Vezo afirmou esta segunda-feira que o apoio demonstrado pelos adeptos na última parte da época foi a chave para se transferir do Valencia para o Levante."O carinho dos adeptos foi uma das chaves e importante para que tomasse esta decisão", justificou o defesa de 25 anos, que na última época alinhou no clube por empréstimo do Valência, tendo agora assinado um vínculo definitivo.Na conferência de imprensa de apresentação, Rúben Vezo garantiu que os últimos meses foram os melhores da sua carreira, iniciada no V. Setúbal e com passagens por Valencia, Granada, por empréstimo, e Levante."Fui bem recebido desde o primeiro dia. Fui muito feliz nestes cinco meses em que estive aqui e quero dar continuidade a isso. Quero agradecer a confiança do clube e a todos, por estar aqui", acrescentou o central.No Levante, o jogador considera que o objetivo é garantir a permanência "o mais rápido possível", para depois ser possível sonhar com outras metas.O clube, que na última época terminou em 15.º na Liga espanhola, conta também esta temporada com o extremo português Hernâni, que terminou contrato com o FC Porto.