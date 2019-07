Rúben Vezo é reforço do Levante

Rúben Vezo foi anunciado hoje como reforço do Levante para a próxima temporada. O defesa português, de 25 anos, assinou um contrato para as próximas cinco temporadas, até 2024. Na última época, Rúben Vezo representou o emblema espanhol, proveniente do Valência a título de empréstimo, tendo realizado 15 encontros pelo conjunto 'granota'.