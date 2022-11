Fugiu da guerra e diz que é um "canibal que não come crianças": Muriqi, o avançado da moda em Espanha

Vedat Muriqi é o artilheiro do Maiorca - já soma 8 golos esta época - e saltou para a ribalta ontem à noite, ao marcar o único golo na vitória da equipa insular sobre o Atlético Madrid. O avançado kosovar marca há cinco jornadas consecutivas e no final do encontro reagiu com humor às perguntas que lhe foram feitas pelos jornalistas."O Javier Aguirre [treinador do Maiorca] tem razão, sou muito feio. Penso que a minha mulher não vê bem", atirou aos microfones do programa 'Radioestadio noche'. "Bom, o Javier Aguirre também não é bonito. Posso não ser bonito mas sou atraente."Pela Cadena SER foi questionado sobre o seu festejo - Muriqi tapa um olho com a mão. Perguntaram-lhe se se identifica mais com um pirata ou com um canibal. "Bom, melhor canibal, mas dos que não comem crianças. Eu não como crianças."Tudo isto aconteceu depois de um jogo em que o Maiorca foi feliz. Mas antes, na véspera, Vedat Muriqi deu uma entrevista ao portal 'relevo.com' onde falou da infância difícil."As pessoas só veem as coisas bonitas. Que os jogadores vão de férias, que tem carros... Mas ser futebolista é um grande sacrifício. Para mim começou quando tinha 15 anos e tive de tomar uma decisão. Estava a trabalhar e não podia deixar o emprego porque precisava do dinheiro. Também estava na escola, jogava futebol, mas não podia fazer as três coisas ao mesmo tempo, era uma loucura. Mas, como podia deixar de trabalhar? Como ia viver? Tive de decidir entre o futebol e a escola, escolhi o futebol. Não digo que tenha sido a melhor decisão, mas graças a Deus tive sorte", contou o jogador, de 28 anos.Vedat Muriqi recorda que trabalhava no restaurante do tio. "Não podia deixá-lo. Deixei a escola e graças a Deus hoje tenho coisas, estou a estudar para terminar o secundário. Estou no último ano, online. Sei que não sou nenhum exemplo, mas naquele momento tinha que trabalhar para ganhar dinheiro."Muriqi viveu de perto a guerra entre a Sérvia e o Kosovo e recorda todos os dias aquilo por que passou. "Depois de viver uma coisa assim aprende-se a ver as coisas de outra maneira. Vivemos na obscuridade. A guerra é algo muito mau para as pessoas, não para os países. Isto sem falar das crianças... Quando me sinto em baixo digo para mim mesmo 'Vedat, lembra-te onde estavas, tens de dar valor às coisas'. Todos os dias dou graças a Deus quando acordo. Abro os olhos e digo 'f...-se, estou em Maiorca, no paraíso e a jogar futebol na LaLiga. Ganho dinheiro e a minha família está bem de saúde'."Mas há coisas na vida que o avançado não esquece, como o dia em que teve de fugir de casa. "Tinha cinco ou seis anos e lembro-me de partes. Os soldados chegaram e disseram-nos que tínhamos de sair dali porque iam colocar uma bomba na casa. Lembro-me de a minha mãe estar a arrumar a roupa muito rápido. Eu estava com a minha irmã e perguntamos 'mamã, para onde vamos?' Ela disse-nos que íamos de férias. Recordo-me de ver uns 10 ou 12 carros a fugir na nossa rua. Fomos para a Albânia e durante a viagem víamos gente com a roupa manchada de sangue. São coisas que nada têm de humano."O avançado recorda que viveu com 50 pessoas num quarto. "A família Muriqi é muito grande. Estávamos 50 pessoas num quarto. Os alemães ajudaram-nos, davam-nos leite, cebolas, pão... Lembro-me que eu e os meus primos queríamos comer algo doce, mas não havia. Só nos davam açúcar para o chá e para o café."Por isso, Muriqi olha para o que está a suceder na Ucrânia com emoção. "Entendo o que estão a viver. Oxalá acabe rápido."