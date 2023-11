Javier Aguirre teve proposta para treinar Arábia Saudita mas ouviu das boas da mulher: «Pede o divórcio»

Javier Aguirre, treinador do Maiorca, foi questionado no podcast ‘El Larguero’ sobre a possibilidade de assumir o comando técnico de um clube saudita. O mexicano, de 64 anos, foi contundente na resposta."Não, nem pensar. Nunca. Se for, vou como comentador", começou por afirmar.Depois, o técnico aproveitou a ocasião para contar uma história caricata. "Lembram-se quando o Rikjaard foi treinar a seleção da Arábia Saudita em 2011? Ofereceram-me o cargo primeiro. Quanto mais eu dizia não, mais dinheiro punham em cima da mesa", contou. Perante a insistência, Javier Aguirre decidiu falar com a mulher, mas recebeu uma resposta clara: "Então vai sozinho e pede o divórcio".