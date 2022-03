Luis García Plaza despedido do comando técnico do Maiorca após seis derrotas consecutivas

O Maiorca anunciou esta terça-feira o despedimento do treinador Luis García Plaza, a nove jornadas do final da Liga espanhola, na sequência de seis derrotas consecutivas que atiraram a equipa para a zona de despromoção.

"Luis García Plaza já não é treinador do Maiorca. O clube deseja-lhe boa sorte e agradece-lhe todo o trabalho que realizou até à data", anunciou a equipa em comunicado, no qual recorda que Plaza foi "o treinador da subida à I Liga na época passada, com 82 pontos, um número recorde na história do clube"

O técnico espanhol, cujo contrato expirava em junho de 2023, deixa a equipa, pela primeira vez, em zona de despromoção, em 18º lugar, com 26 pontos, depois de seis derrotas consecutivas frente a Betis, Valência, Real Sociedad, Celta de Vigo, Real Madrid e Espanyol.

O Maiorca não vence um jogo desde 15 de fevereiro, quando derrotou o Athletic Bilbau por 3-2, em Son Moix, e é a segunda equipa do campeonato com mais golos sofridos (49), atrás apenas do último, o Levante (58).