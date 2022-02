Maiorca derrota Athletic Bilbau e afasta-se dos lugares de despromoção na Liga espanhola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Maiorca conseguiu esta segunda-feira uma importante vitória na luta pela manutenção na Liga espanhola, impondo-se em Palma ao Athletic de Bilbau por 3-2, em jogo da 24.ª jornada da competição.

Um autogolo de Unai Simón, após remate à trave do japonês Take Kubo, deu a vitória aos insulares no estádio Son Moix, aos 88 minutos de jogo.

Antes, a equipa da casa tinha conseguido uma vantagem confortável, através de Salva Sevilla, de grande penalidade, aos 22 minutos, e Angel, aos 30.

Recuperou a equipa basca, através dos golos de Raúl García (59') e Álex Berenguer (61').

O Maiorca sobe a 15.º, com 26 pontos, já seis pontos acima da linha de despromoção.

O Athletic de Bilbau, que em 2022 só tinha perdido com o Real Madrid, na final da Supertaça, mantém-se em oitavo, com 34 pontos, a quatro dos lugares de acesso às competições europeias.