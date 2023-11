Maiorca 'explode' nas redes sociais: Mascarell foi pisado e... acabou expulso

NO es segunda amarilla de Mascarell.



NO es expulsión.



Indefensos y con uno menos por este error. pic.twitter.com/HjaDEtDvMh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) November 4, 2023

Mais uma semana, mais uma equipa que recorre às redes sociais para reclamar de um erro de arbitragem na Liga espanhola. Este sábado foi a vez do Maiorca, por conta do lance que motivou a expulsão, por acumulação de cartões amarelos, de Omar Mascarell. Em causa o facto do médio dos insulares ter visto a segunda cartolina num lance no qual foi ele o jogador pisado, no caso por Marc Roca."Não é segundo amarelo para o Mascarell. Não é expulsão. Indefesos e com menos um por este erro", escreveu a equipa insular no X, claramente desagradada com a decisão arbitral.