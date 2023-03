Maiorca suspende cartão de sócio de adepto por três anos por insultos racistas a Vinícius Jr.

O Maiorca decidiu cancelar, durante os próximos três anos, o cartão de sócio de um adepto que esteve envolvido nos insultos racistas a Vinícius Jr., jogador do Real Madrid, e a Samu Chukwueze, do Villarreal, nos confrontos com as duas equipas no estádio da equipa.

A decisão foi informada pelo Comité de Ética do clube, através de um comunicado publicado ontem [terça-feira]. "O Comité de Ética do clube sanciona, com a retirada do cartão de sócio por três anos, o adepto que proferiu insultos xenófobos tanto ao jogador do Real Madrid CF, Vinícius Júnior, quando a Samuel Chukwueze, jogador do Villarreal CF", começou por anunciar o emblema da La Liga, rematando: "O Maiorca é contra todas as manifestações xenófobas e continuará a trabalhar ativamente para erradicar este flagelo."

Recorde-se que esta não foi a primeira vez que um clube do principal escalão de futebol em Espanha puniu os seus adeptos por comentários racistas a adversários durante um jogo. Em fevereiro, o Valladolid anunciou a suspensão de 12 adeptos detentores de passe de temporada por insultos a Vinícius Jr. durante um jogo em dezembro.