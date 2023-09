Médio espanhol recorda depressão: «Não queria ver a minha mulher nem os meus filhos»

Sergi Darder voltou a falar sem pudores sobre saúde mental. O médio, que se transferiu esta época para o Maiorca, depois de assistir à segunda descida de divisão do Espanyol em três anos, contou no programa 'El Tercer Tiempo', da Movistar Plus+, aquilo por que passou."Não tenho de me esconder, no ano da primeira descida do Espanyol [em 2019/20] estive muito mal. É difícil falar em 'depressão', porque são palavras 'maiores', mas estive muito mal. Fechava-me todo o dia no quarto, não queria ver a minha mulher nem os meus filhos. Não queria ver ninguém", explicou o jogador."Eram momentos complicados, em que eu dava tudo. Era um jogador muito mau nesse sentido porque não era capaz de ser eu mesmo, nem de estar a 50 por cento. Naquela altura a minha cabeça não rendia e as minhas pernas muito menos. Foi uma má época em termos individuais e coletivos que, felizmente, com a ajuda de psicólogos, consegui superar e agora posso desfrutar muito do futebol", acrescentou o jogador, natural das ilhas Baleares, que saiu de casa aos 13 anos.