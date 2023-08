Steve Kerr torna-se acionista do Maiorca

Steve Kerr, atual selecionador de basquetebol dos Estados Unidos e treinador dos Golden State Warriors, na NBA, tornou-se acionista do Maiorca, clube da principal liga espanhola.A ligação de Kerr, uma das maiores figuras da NBA, ao clube espanhol acontece por intermédio de Andy Kohlberg, presidente da formação insular. "Sou amigo de Andy Kohlberg e estivemos juntos este verão. Disse-me que houve uma mudança ao nível dos donos e ofereceu-me a possibilidade de fazer parte do novo grupo investidor. Estou muito motivado, estive em Maiorca no verão do ano passado a ver um jogo, a apoiar a equipa e tornei-me num fã. É uma oportunidade muito emocionante", disse Kerr, citado pelo clube.O treinador junta-se a Steve Nash, outra ex-estrela da NBA, duas vezes eleito MVP, que também é acionista do Maiorca.