Jagoba Arrasate renova com o Osasuna até 2024

O treinador Jagoba Arrasate renovou com o Osasuna até 30 de junho de 2024, após vários meses de incerteza sobre a sua continuidade, anunciou esta segunda-feira o clube da La Liga.

Jagoba Arrasate, de 43 anos, está há quatro temporadas no Osasuna, depois de chegar a Pamplona em 2018 vindo do Numancia. Na primeira época subiu o clube à Liga e na atual está a caminho de garantir a terceira permanência.

"Arrasate conquistou o carinho dos adeptos graças à sua humildade, compromisso e identificação com os valores do Club Atlético Osasuna. Com a sua renovação, a entidade 'rojilla' reforça um projeto desportivo que ambiciona fixar-se na primeira divisão", refere o clube em comunicado.

O Osasuna anunciou esta segunda-feira a renovação do treinador espanhol Jagoba Arrasate de forma inovadora, colocando uma grande tela que cobre praticamente toda a fachada do edifício do patrocinador CaixaBank no centro da cidade.

Bittor Alkiza, adjunto de Arrasate, e Sergi Pérez, preparador físico, também renovaram até junho de 2024.

O Osasuna segue na 11.ª posição da liga espanhola, com 35 pontos, a um do Valência (8.º, com 36), e com 11 de vantagem sobre o Cádiz (18.º, com 24), que é o primeiro clube abaixo da linha de despromoção.

