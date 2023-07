Osasuna ganha recurso no TAD e vai participar na Liga Conferência

COMUNICADO OFICIAL | El Club Atlético Osasuna disputará la Conference League 2023/24. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) July 25, 2023

O Osasuna anunciou esta terça-feira que vai estar na próxima edição da Liga Conferência, após recurso no Tribunal Arbitral do Desporto, concluindo a UEFA que "o clube espanhol foi vítima dos acontecimentos ocorridos há quase uma década e apreciou a iniciativa tomada pela instituição para os esclarecer". No passado dia 23 de junho , o Osasuna viu a organismo que tutela o futebol europeu impedir a sua participação nas provas europeias devido ao desvio de dinheiro realizado por antigos dirigentes na época 2013/14, que levou na altura a penas de prisão.Assim, o Osasuna, 7.º classificado da La Liga na última época, vai estar presente no playoff da Liga Conferência, que se disputa a 24 e 31 de agosto.