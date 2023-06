UEFA afasta Osasuna da Conference League

COMUNICADO OFICIAL | Comunicado sobre la recomendación de los inspectores de la UEFA de no admitir la inscripción del club en la Conference League 23-24. — C. A. OSASUNA (@Osasuna) June 23, 2023

A UEFA negou ao Osasuna a participação na próxima edição da Conference League. Em causa está o desvio de dinheiro efetuado por antigos dirigentes na temporada 2013/14, que levou mesmo a penas de prisão após uma sentença do Tribunal Supremo Espanhol. Foi neste acórdão que o Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA baseou a sua decisão de afastar o clube das provas europeias.Através de um comunicado, o Osasuna assegura que vai recorrer da decisão: "Vamos lutar legalmente até às últimas consequências para defendermos os nossos direitos. (...) Forte com os fracos e fraco com os fortes, a justiça da UEFA não levou em consideração que foram os próprios tribunais espanhóis a declarar que o Osasuna foi vítima do desvio de dinheiro realizado por ex-dirigentes, à revelia do órgão máximo do clube, a Assembleia, e dos próprios mecanismos de controlo da organização".Caso este cenário se confirme, é o Athletic Bilbao que vai ocupar a vaga deixada em aberto por ter terminado o campeonato espanhol na 8ª posição.