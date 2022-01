Adeptos contra regresso de treinador: «Opusemo-nos a um nazi e agora fazemos o mesmo diante de um machista»

Está instalada a polémica no Rayo Vallecano com o regresso do treinador Carlos Santiso para o comando da equipa técnica da formação feminina do clube, contratação que foi oficializada pelo clube na última sexta-feira.

Uma das imagens de marca do futebol feminino do clube, Carlos Santiso acabou por manchar a sua própria reputação quando veio a público alguns áudios onde se ouvia o treinador espanhol, de 31 anos, a convidar os restantes membros da sua equipa técnica a cometer violação coletiva para com as jogadores do plantel. A divulgação destes ficheiros de áudio acabaram por custar ao treinador o lugar à frente da equipa e por revoltar por completo os adeptos do clube, que hoje voltaram a insurgir-se quando o emblema anunciou o regresso de Carlos Santiso ao Rayo Vallecano.

"Há uns tempos, opusemo-nos à contratação de um nazi, hoje fazemos o mesmo diante de um machista degenerado. Nem as ideias de um nem os atos do outro representam, de forma alguma, os valores da 'Franja', pelo que esperamos que seja demitido imediatamente e não manche ainda mais o nome do nosso clube", pode ler-se na mensagem divulgada nas redes sociais da Associação da Casa de Sócios do Rayo Vallecano. Além do comunicado, foi ainda colocada uma faixa na cidade desportiva do clube: "Por respeito às mulheres, Santiso fora de Vallekas", adianta a comunicação desportiva espanhola.