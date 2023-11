Bebé dá nas vistas no Rayo Vallecano e não esquece Casa do Gaiato: «Aprendi a ser a pessoa que sou hoje»

O Rayo Vallecano defronta este domingo o Real Madrid (20 horas) e tem em Bebé um trunfo. O internacional caboverdiano, nascido em Lisboa e com passagens por Benfica, Paços de Ferreira ou Rio Ave, entre outros, está a viver um bom momento no emblema espanhol e reconhece que a "força" do seu futebol vem da rua."Estes pontapés para todos os lados, estes dribles e as fintas... Vem tudo de jogar com os amigos. A rua ajudou-me a ser diferente em muitas coisas", afirmou em entrevista ao 'As', recordando a infância que quem também cresceu na casa do Gaiato."O menino do orfanato só mudou o seu aspeto físico. Sou a mesma pessoa. Conservo a alegria, o respeito, a humildade... Muita gente diz que é humilde e são só palavras. Isso mostra-se com gestos, não numa semana. A Casa do Gaiato é o sítio que me deu tudo, onde aprendi a ser a pessoa que sou hoje. Continuo em contacto com muita gente da altura", afirmou.