O impressionante testemunho de jogador do Rayo: «Limpava balneários por 300 euros mensais»

Randy Nteka é uma das figuras do Rayo Vallecano esta temporada, mas o início da sua carreira não foi fácil, como contou ao 'El Mundo'. O médio franco-angolano, de 23 anos, desembarcou em Madrid em janeiro de 2017, na altura com 19 anos, para se tornar jogador de futebol, guiado pelas palavras de encorajamento do pai, um camionista de ascendência angolana com que viveu em Paris. Não tinha dinheiro para garantir a sua continuidade na capital espanhola, nem qualquer contrato, já que nem o agente o tinha visto jogar. Foram, por isso, tempos difíceis para Nteka."Vim fazer uma prova, mas nem sabia se ia ficar mais de uma semana. Para sobreviver tive de limpar balneários por 300 euros mensais", revelou o jogador que se agarrou à bola para fugir da violência dos bairros de Paris. "A minha mãe tentou manter-me longe dos problemas, por isso jogava futebol para evitar problemas e fugir daquela má vida. Cada vez que saía de casa não tinha a certeza se ia voltar inteiro", contou.Nteka foi recebido depois pelo Betis San Isidro, uma equipa de Madrid, já depois do fecho do mercado. O clube não cobrava dinheiro aos jogadores amadores e com Nteka não foi exceção."Ajudámo-lo o melhor que pudemos. Oferecemos-lhe uma das nossas bolsas para que pudesse pagar por um quarto partilhado. Dissemos-lhe para tratar de tudo um pouco, desde a entrada do estádio até à limpeza das instalações", detalhou Pablo García Rojo, dirigente do clube espanhol, sobre um dinheiro que advinha também das quotas dos sócios.E acrescentou: "Sabíamos bem que nunca nos pediu nada, mas na idade dele e com aquele físico era normal que precisasse de comer mais. Por isso, alguns dias trouxemos-lhe umas sanduíches."Na presente época, Nteka soma já três golos e duas assistências em 12 jogos pelo Rayo Vallecano, emblema que viu chegar Falcão no verão, jogador com quem Nteka diz aprender muito."Radamel Falcão é o jogador com quem mais aprendo em cada treino, porque este ano estou a atuar muito como '9' [avançado]. Também adoro jogar ao lado de Óscar Trejo, porque acontece qualquer coisa sempre que tem a bola", revelou.