Radamel Falcão é baixa por lesão no Rayo Vallecano

Radamel Falcão, avançado do Rayo Vallecano, sofreu uma rotura no músculo adutor da coxa direita e estará de fora nas próximas três a quatro semanas, informou o clube espanhol esta segunda-feira.O antigo ponta de lança do FC Porto foi lançado aos 69 minutos na derrotafrente ao Real Madrid no sábado e até marcou, mas teve que ser substituído poucos minutos depois devido a lesão.Com cinco golos em oito jogos, sendo titular em apenas quatro, o dianteiro de 35 anos tem regressado ao bom nível, depois de dois anos ao serviço do Galatasaray, emblema turco pelo qual apontou 20 golos em 43 partidas.