Rüdiger pede desculpas

Rüdiger pediu desculpa, depois de ter sido protagonista de um episódio menos feliz que se tornou viral nas redes sociais. No aeroporto de Frankfurt, o defesa do Real Madrid foi abordado por um adepto que lhe pediu vários autógrafos. O jogador alemão pensou que os autógrafos seriam para venda e insultou o adepto. Rüdiger não sabia que estava a ser filmado e o vídeo acabou por ser partilhado no 'Tik Tok', gerando várias críticas ao jogador de 30 anos. "Claro que exagerei - por isso peço desculpa ao caçador de autógrafos. O assunto está encerrado", disse o central.

O episódio ocorreu quando a seleção da Alemanha se preparava para apanhar o voo para Bremen, cidade escolhida para acolher o milésimo jogo internacional da ‘Mannschaft’. A seleção orientada por Hansi Flick defronta amanhã a Ucrânia.