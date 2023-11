Pesadelo de Arda Güler continua após nova lesão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arda Güler, jovem promessa do Real Madrid, vai ficar afastado dos relvados mais um mês após sofrer nova lesão muscular. A informação foiconfirmada pelo treinador dos merengues, Carlo Ancelloti, na conferência de imprensa que antecedeu o jogo entre o Real Madrid e o Valencia. "Infelizmente aconteceu. Antes do jogo contra o Sp. Braga, não parecia nada, mas o jogador continuou com queixas. Não é uma lesão séria. Ele está deprimido porque quer jogar. É um pequeno passo atrás, não é uma recaída da antiga lesão. Vamos ter a paragem das seleções para recuperá-lo", revelou o italiano. O treinador ainda pediu "calma " e "tranquilidade" ao jogador.

Recorde-se que o Real Madrid pagou 20 M€ ao Fenerbahçe por Arda Güler, e este ainda não fez qualquer minuto após ter contraído várias lesões. O turco de 18 anos junta-se às várias baixas da equipa blanca: Kepa, Ceballos, Tchouameni, Courtois e Militão estão entregues ao boletim clínico e vão falhar o jogo de hoje com o Valencia. O Real Madrid não quer perder mais terreno para o líder Girona.