A caminho dos 37 anos, Modric ainda faz golaços destes...

Luka Modric completa 37 anos a 9 de setembro, mas continua a jogar como se fosse um jovem... cheio de classe. Este sábado, diante do Celta de Vigo, médio croata voltou a fazer das suas, marcando com enorme categoria o 2-1 momentâneo do Real Madrid nos Balaídos.