A emotiva mensagem de Sergio Ramos após ser confirmada lesão

Sergio Ramos lesionou-se e vai parar pelo menos um mês, falhando nomeadamente os jogos com Liverpool e Barcelona.





"Na verdade têm sido semanas bastante duras. Uma intervenção é sempre uma paragem desportiva e emocional. Há vários dias que me encontrava melhor mas, no futebol como na vida, o azar também joga o seu papel. Ontem, após o jogo, fiquei a treinar no relvado e senti uma queixa no gémeo esquerdo. Hoje fiz exames e confirmou-se que tenho uma lesão muscular. Se há algo que me dói é não poder ajudar a equipa nos jogos de máxima exigência que temos pela frente e também não poder devolver no terreno de jogo o carinho e energia que me transmitem. Não posso fazer outra coisa que não seja falar com toda a franqueza, trabalhar duro e dar força à equipa", disse o defesa do Real Madrid em mensagem publicada nas redes sociais.