A superoferta do Real Madrid para conseguir Salah

Mohamed Salah é um dos jogadores que está em melhor forma neste início de época. Com oito jogos realizados esta temporada na Premier League, leva sete golos e quatro assistências e é já sabido que o egípcio despulta o interesse de inúmeros clubes da Europa. Um dos muitos que quer contar com o extremo do Liverpool é o Real Madrid e, segundo o ‘The Sun’, os merengues preparam uma mega-proposta pelo jogador





O jornal inglês adianta que a equipa espanhola quer contratar o extremo dos reds no próximo mercado de verão e, para tal, planeia oferecer ao Liverpool Eden Hazard e ainda uma quantidade de dinheiro não especificada.O internacional egípcio termina contrato com os reds em junho de 2023 e há rumores que indicam que o Liverpool tem estado a preparar a renovação com o jogador, pretendendo oferecer-lhe um salário semanal em torno de 400.000 euros. Porém, Salah ainda não aceitou o possível prolongamento do vínculo e a imprensa inglesa indica que ambas as partes do negócio estão longe de chegar a um acordo.Já Hazard está longe de ter o impacto que era expectável aquando da sua chegada a Madrid e os merengues querem usá-lo como moeda de troca. O regresso a uma liga em que brilhou ao serviço do Chelsea poderia fazer com que o belga se sentisse motivado pela transferência e, ao mesmo tempo, os ’blancos’ poderiam contar com os serviços de um dos melhores jogadores da atualidade.Apesar do fantástico momento que Salah atravessa no Liverpool, os adeptos têm criticado a postura do egípcio devido ao facto de este ainda não ter aceite a proposta de renovação feita pelo clube de Merseyside e os rumores começam a surgir relativamente à vontade de abandonar o clube.O mesmo jornal indica ainda que o Chelsea também está atento à situação de Hazard e garante que o regresso do belga aos blues é visto com bons olhos pela direção do clube. Apesar do Real Madrid preferir usar o jogador como moeda de troca num negócio que envolvesse Salah, o ‘The Sun’ assegura que os blancos também estariam dispostos a negociar com os londrinos como plano B, e, caso assim fosse, a intenção dos espanhóis seria contratar Reece James.