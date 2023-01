Adeptos do Real Madrid pagaram 60 euros para ter esta visão do jogo com o Villarreal

Para lá da derrota com o Villarreal , cerca de 400 adeptos do Real Madrid que estiveram este sábado no Estadio de La Cerámica saíram também do jogo com muitas queixas pela forma como foram tratados por parte do clube da casa. Em especial dedicado à localização onde foram colocados no estádio. A imagem acima, partilhada pelo jornal 'AS', mostra o motivo desse desagrado, já que a realização de obras naquela zona acabou por fazer com que uma parte considerável do lado direito não pudesse ser vista.O mesmo jornal explica que os bilhetes custaram 60 euros a cada um dos adeptos que estiveram naquela zona, o que os deixou ainda mais revoltados. "Voltámos a casa indignados por ter visto um mau jogo. E isto não é denunciável? Pagar 60 euros para não ver parte do campo?", questionou um adepto citado pelo referido jornal. Outro colocou em causa também o facto daquela zona estar rodeada por um acrílico, o que fez com que a visão fosse ainda mais reduzida. "Era como se estivéssemos a ver o jogo dentro de um submarino."