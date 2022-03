Adeptos do Real Madrid em debandada aos 52' do El Clássico: «É a coisa mais ridícula que os vi fazer»

Após o Barcelona ter feito o 4-0 no clássico com o Real Madrid, muitos foram os adeptos merengues que deixaram o Santiago Bernabéu. Isto aos 52 minutos.Já fora do anfiteatro na capital espanhola, a 'Marca' falou com alguns deles que não esconderam a frustração pelo resultado humilhante frente ao rival. "Não sei o que acontece quando o Barcelona chega com uma equipa decente, dão-nos um amasso. Espero que não nos marquem sete", afirmou um adepto."Em 24 anos que venho ao Bernabéu é a primeira vez que saio mais cedo", disse outro apoiante dos merengues. Mas houve quem fosse ainda mais categórico: "É a coisa mais ridícula que vi o Real Madrid fazer na minha vida."