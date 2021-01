Adjunto de Zidane 'responde' a Jovic: «A língua não foi o problema»

Com Zidane positivo à Covid-19, foi o adjunto David Bettoni quem compareceu esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã entre Real Madrid e Levante, não fugindo às questões, desde o estado de saúde do treinador principal ao mercado de transferências.





"Zidane está muito melhor. E a cada dia que passa ele está melhor, conversamos todos os dias. Ele não está fisicamente, mas a sua presença sente-se, pela sua personalidade e carisma. Foi uma boa semana", referiu Bettoni.Sobre o processo de renovação de Sergio Ramos, Bettoni não se mostrou preocupado - "é o nosso capitão, um grande profissional. Não vamos arriscar, mas não posso dizer mais nada" - tendo ainda respondido à saída de Jovic e a um alegado problema de idioma, referido pelo jogador que também já passou pelo Benfica e que neste mercado de transferências foi cedido ao Eintracht Frankfut : "No corpo técnico há muita gente a falar várias línguas. Conseguimos sempre falar com os jogadores. Falar de futebol não é complicado. Não foi esse o problema", disse.Este sábado o Real Madrid recebe o Levante, às 15h15, em jogo da 21.ª jornada da liga espanhola.