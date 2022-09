Agente de Rüdiger revela: «Oferta do Real Madrid foi a mais baixa»

Em entrevista ao 'TalkSport', Saif Rubie, agente de Antonio Rüdiger, ex-jogador do Chelsea e atualmente no Real Madrid, revelou que a proposta dos merengues era a mais baixa a nível salarial. "Permita-me que confirme isto em direto: a oferta do Real Madrid era a mais baixa oferecida ao Rüdiger", começou por dizer.De acordo com o ‘Daily Mail’, a proposta dos blancos era de 366.162 euros por semana. Na mesma entrevista, Rubie fez questão de realçar que tinha propostas mais apelativas em termos financeiros: "Havia um clube em Inglaterra a oferecer quase o dobro pelo Rüdiger e um clube na Europa a dobrar esse mesmo valor", disse, embora sem revelar qual seria o emblema em questão.