Agüero revela reação de Messi à reviravolta do Real Madrid: «Não me f...!»

A memorável reviravolta que o Real Madrid levou a cabo diante do Manchester City, apurando-se para a final da Liga dos Campeões, causou estupefação um pouco por todo mundo, até em Lionel Messi.Sergio Agüero, antigo jogador do Atlético Madrid e do Manchester City, comentou o jogo na ESPN por streeming. E a dada altura revelou a Óscar Ruggeri e a Carlos Tevez, que comentavam com ele, uma mensagem do avançado do PSG."Que diz Leo?", questionou Tevez. "Não me f...! Não pode ser", leu Agüero.