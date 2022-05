Alaba ainda não treina e é baixa no Real Madrid

Alaba é a grande baixa do Real Madrid para a 2ª mão da meia-final da Liga dos Campeões frente ao Manchester City, agendada para amanhã no Santiago Bernabéu. O defesa austríaco, um dos jogadores com mais minutos esta temporada pelos merengues, saiu com problemas musculares num adutor ao intervalo da 1ª mão e ainda não se treinou às ordens de Ancelotti. Portanto, a possibilidade de estar disponível para a receção aos citizens é praticamente nula. Bale e Hazard, ambos lesionados, também não trabalharam no relvado e são ausências confirmadas. Nacho e Militão devem formar a dupla de centrais e a única dúvida passa pela inclusão de Rodrygo – em grande forma – ou de Valverde no onze dos merengues, que não chegam à final da Champions desde 2017/18.

Equipa está fresca

Carlo Ancelotti poupou vários dos habituais titulares na goleada (4-0) frente ao Espanyol que confirmou a conquista do 35º campeonato pelo Real Madrid. Kroos, Benzema e Vinícius começaram no banco ao passo que Mendy e Carvajal, donos das laterais, nem sequer foram utilizados. Nacho, que compensará a ausência de Alaba, não foi convocado.