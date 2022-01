Alaba e os hábitos dos espanhóis: «Ia jantar às 8 horas e ficava sozinho no restaurante»

Depois de 13 anos a viver em Munique, David Alaba trocou a Alemanha pela capital espanhola e os primeiros tempos em Madrid foram tudo menos fáceis. Pelo menos fora dos relvados, já que dentro deles rapidamente se adaptou e começou a deixar a sua marca. Ora, o problema foi mesmo extra-jogo, com os hábitos espanhóis a provocarem alguns momentos caricatos."Foram tempos de mudança para mim. Especialmente no verão, em que a vida pára por completo durante a tarde. Quando eu queria jantar, chegava ao restaurante às oito e muitas vezes sentava-me sozinho. E quando estava a ir embora é que chegavam os primeiros clientes", recordou o defesa austríaco, em declarações ao portal 'Süddeutsche Zeitung'.Alaba reconheceu ainda ser "extremamente importante" aprender espanhol, de forma acelerar a sua integração. "Ainda me lembro de quando estava no Bayern e à importância que a integração tem neste tipo de clubes. Os fisioterapeutas do Bayern dizia-m-me sempre para falar com os estrangeiros em alemão, para que se habituassem o mais rápido possível", explicou o austríaco de 31 anos.