Alaba faz soar novo alarme no Real Madrid: austríaco pode estar infetado com Covid-19

David Alaba falhou o treino do Real Madrid esta terça-feira, o último antes do duelo de amanhã com o Athletic Bilbao, por suspeitas de estar infetado com Covid-19.O internacional austríaco poderá ser assim o nono elemento da formação madrilena a acusar positivo ao coronavírus, depois de Modric - que já deu negativo mas continua a ter sintomas - Marcelo, Asensio, Rodrygo, Bale, Lunin, Isco e ainda o treinador-adjunto Davide Ancelotti.A confirmar-se a ausência do defesa, Carlo Ancelotti terá apenas 14 jogadores da equipa principal disponíveis para o encontro com os bascos, segundo o 'As', visto que, também Casemiro é baixa, após ter visto o quinto amarelo no campeonato no domingo, diante do Cádiz.