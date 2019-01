Amazon prepara documentário sobre Sergio Ramos

Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

A Amazon está a fazer uma aposta forte na criação de conteúdos próprios e no caso da ‘Amazon Prime Video’, o objetivo é mesmo ser cada vez mais influente no panorama das plataformas de streaming espanholas. Talvez por isso apostou forte na criação de um documentário sobre Sergio Ramos, mediático capitão do Real Madrid.A empresa norte-americana seguiu o jogador internacional espanhol durante vários dias, captando as rotinas do central e mostrando os detalhes mais desconhecidos da vida do jogador.São 8 capítulos de 30 minutos cada, com tudo sobre a vida de Sergio Ramos, dentro e fora dos relvados. Chega ao mercado ainda durante o ano de 2019.