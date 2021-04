Amazon tentou imitar cartaz de Laporta e... meteu a pata na poça

A Amazon está em processo de promoção da segunda temporada do documentário sobre Sergio Ramos e quis fazê-lo em grande, ao colocar um enorme cartaz no Passeig de Gràcia, uma das mais emblemáticas avenidas de Barcelona. E não bastasse a ousadia de colocar o defesa do Real Madrid em ponto gigante em território 'inimigo', a Amazon decidiu ainda colocá-lo com uma expressão em catalão, aproveitando aquilo que Joan Laporta fez há alguns meses.





O problema foi que a plataforma de streaming acabou por meter a pata na poça, já que a tentativa de escrever em catalão saiu ao lado, por ter um erro gramatical que ninguém perdoou. Assim, ao invés de "Ganes de que em torneu a veure" que escreveram - "vontade de voltar a vê-los" em português -, a Amazon deveria ter colocado "ganes que em torneu a veure", que traduzido para português seria "vontade de que me voltem a ver".Não se sabe ao certo como a Amazon irá resolver esta situação, mas a verdade é que há até quem acredite que este tenha sido um erro propositado, já que acabou por dar uma publicidade ainda maior nas redes sociais ao documentário em causa.