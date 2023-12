Ameaças de árbitro a Bellingham dão que falar em Espanha: «Tem cuidado comigo!»

?? "Debe tener un TOQUE de ATENCIÓN... COMO MÍNIMO".



? TEBAS, sobre el gesto de Figueroa Vázquez a Bellingham. #ChiringuitoBellingham pic.twitter.com/mVNPlxWaxP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 19, 2023

Apesar de se ter realizado no domingo, o jogo entre Real Madrid e Villarreal (4-1) continua a dar que falar (e muito) em Espanha, e tudo por causa dos vários desentendimentos que Jude Bellingham e o árbitro Figueroa Vázquez foram tendo ao longo do encontro. A imprensa daquele país revela hoje que, a certa altura, quando o médio inglês pediu que os adeptos o apoiassem a contestar uma decisão, o juiz chegou mesmo a ameaçar o jogador."Tem cuidado comigo!", terá dito Figueroa Vázquez a Bellingham, que aos 67 minutos viu o cartão amarelo por protestos.O momento já mereceu uma reação de Javier Tebas, presidente da LaLiga, que considerou que os árbitros precisam de ter "o mínimo de atenção" a pormenores deste género: "É algo que não gosto. O árbitro precisa de ter o mínimo de atenção, mas é preciso pensar que se está a criar um efeito que não é bom à volta dos árbitros. Se te apontam o dedo aos olhos...", frisou.Refira-se que Jude Bellingham, que até marcou o primeiro golo do jogo com o Villarreal, tem sido um dos principais destaques dos merengues na temporada. O médio, que se transferiu para os merengues em julho deste ano por 103 milhões de euros (do Borussia Dortmund), já leva 17 golos e cinco assistências em 20 jogos.