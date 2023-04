Ancelloti sobre o 'El Clássico': «Amanhã é a nossa vez de vencer»

Carlo Ancelotti manifestou esta terça-feira confiança que o Real Madrid pode eliminar o Barcelona da Taça do Rei apesar da desvantagem de 0-1 em casa na 1.ª mão das meias-finais.''Temos uma desvantagem e temos de recuperá-la. Não sei quem é o favorito, é um jogo que vai ser determinado nos pequenos detalhes", referiu o treinador do Real Madrid em conferência de imprensa.Questionado sobre as derrotas desta época frente ao conjunto de Xavi, Ancelotti não deitou a toalha ao chão e avisou o Barcelona:''É muito difícil ter confrontos individuais entre treinadores. Amanhã é a nossa vez de vencer!''O treinador merengue abordou também a postura que a equipa deve ter no duelo com os catalães:"A ideia é não perdermos a cabeça se não marcarmos logo. Precisamos de um golo e pode surgir aos 90 minutos. Temos que controlar bem o jogo, como na primeira mão... mas com mais sucesso.''"Se falarmos de 'energia', a intensidade é importante. É fundamental gerir bem o jogo porque um início eficaz dá-nos uma vantagem nas transições. Também será um jogo de muita pressão e a experiência dos mais velhos parece-me importante. Há muitas coisas para avaliar", prosseguiu.Barcelona e Real Madrid defrontam-se esta quarta-feira pelas 20 horas, em jogo a contar para a 2.ª mão das meias finais da Taça do Rei.